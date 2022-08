Prefeitura promove etapa municipal do JERGS 2022

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc- RS e com o Governo do Estado, promove a etapa municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) de 2022. Os jogos ocorrem no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha – IEEOA, do dia 15 ao 26 de agosto, com a participação das escolas do estado e do município.

As modalidades que abrangem os segmentos feminino e masculino são o Futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo, tênis de mesa, xadrez, dança e bocha paralímpica, divididas em duas categorias: infantil e juvenil.