Prefeitura promove mutirão pelo Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial de Saúde, comemorado em 7 de abril, foi instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948 com o objetivo de chamar a atenção do mundo para as condições de saúde e bem estar da população. Os cuidados com a saúde não envolvem apenas questões físicas, mas também mentais e sociais, como forma de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.

Pensando nisso que a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde preparou uma programação especial para o dia 7, das 9h às 16h, na Praça Getúlio Vargas, onde promoverá um mutirão de serviços para a comunidade

Haverá vacinação para gripe, testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites), cadastro de medula pelo Hemocentro, atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, feira de adoção do Canil, serviço de saúde mental e do Samu Mental, ônibus da Atenção Básica, conscientização para evitar a dengue, brechó e a Ong Opaa estará divulgando seus trabalhos.

“O objetivo é a promoção de saúde pensando na nossa vida cotidiana”, ressalta a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura.

AGENDA DE ATIVIDADES

Os eventos são gratuitos e abertos à população.

07 de abril

Local: Praça Getúlio Vargas

HEMOCENTRO

– Cadastro de Medula

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)

– Testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites)

ÔNIBUS ATENÇÃO BÁSICA

– Atendimento médico e odontológico

CANIL

– Feira de Adoção

SAÚDE MENTAL

– Serviço de Saúde Mental e do Samu mental

CONTROLE DE VETORES

– Informações sobre a Dengue

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

– Vacinação contra a Influenza (pessoas com 60 anos e trabalhadores da saúde)