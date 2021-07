Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, nesta sexta-feira, 30, publicou decreto nº 492 que altera o Decreto nº 320/2021 que: “Recepciona e adota o Decreto Estadual nº 55.882 de 15 de maio de 2021″. O decreto determina que as modalidades de atendimento Take away (pegue e leve) e Drive-thru serão permitidas até às 20h para os restaurantes, lanchonetes, lancherias, sorveterias e bares. Após este horário será permitido o atendimento na forma de delivery.

Conforme o Decreto nº 320, de 15 de maio de 2021, em seu artigo 4º, segue vedada a permanência de pessoas em espaços públicos e o consumo de bebidas em ruas, calçadas, parques e praças após as 20h.

https://www.alegrete.rs.gov.br/leis/2-492-2021-1.pdf