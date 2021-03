Prefeitura quer redução no valor do reajuste da tarifa do transporte público

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através do Setor de Abastecimento, publicará nos próximos dias o Edital de Licitação do Transporte Coletivo Urbano e Distrital, a fim de viabilizar a contratação do serviço pelos próximos dez anos.

No último dia 25 de fevereiro, os empresários do ramo, assim como autoridades e a comunidade, debateram, por meio de uma audiência pública virtual, os diversos pontos que envolvem o transporte público urbano do município.

Ainda neste período, a empresa Expresso Fronteira do Oeste, que está renovando, nesta quinta feira (04), o contrato emergencial com a Prefeitura de Alegrete, protocolou junto à Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania um pedido de aumento no valor da tarifa, solicitação amparada pelo contrato que prevê a aplicação do IGPM, que em média acresceria algo superior a 20% sobre o valor atual, o que elevaria o valor da tarifa para mais de R$ 3,70.

Em atenção à solicitação da empresa e sensível aos usuários que fazem uso do transporte público, inclusive a empresa considerou os constantes aumentos no preço de combustível pela Petrobrás, a Prefeitura de Alegrete, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, convocou o Conselho Municipal de Trânsito, que tem como diretor, Ângelo Tertuliano, para debater o assunto, mas por falta de quorum em duas oportunidades, não obteve êxito.

Preocupado com o cenário difícil e pandêmico, com o aumento desproporcional dos combustíveis, o prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, convidou o empresário Rodrigo Perini, proprietário da empresa Expresso Fronteira do Oeste, para uma reunião, onde conseguiu que a empresa abrisse mão do reajuste, com base no IGPM e acordou o valor da tarifa em R$ 3,50, que passará a ser cobrado a partir da próxima segunda-feira, dia 08 de março.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros, destacou a importância do transporte público e a habilidade do prefeito em lidar com a situação, que conseguiu através de justificativas plausíveis convencer o empresário a abrir mão da cláusula contratual que previa a aplicação do IGPM, tendo assim ajustado um valor próximo de R$ 0,20. O secretário agradeceu ao empresário Rodrigo Perini, por entender o momento difícil e de maneira muito desprendida colaborar com a comunidade alegretense.

DPCOM