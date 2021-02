Compartilhe















Na manhã de ontem(9), uma coletiva de imprensa no Salão Azul do Centro Administrativo, a Prefeitura de Alegrete prestou esclarecimentos sobre a vacinação contra a COVID-19. O fato foi, segundo o Vice-Prefeito Jesse Trindade distorcido pela grande mídia e deixou o Município com uma imagem muito negativa, passando a ideia de que teria ocorrido benefícios em relação ao que estão chamando de fura fila.

Prestaram esclarecimentos o vice-prefeito Jesse Trindade, a Secretária de Saúde Haraceli Fontoura, o Procurador do município Daniel Rosso e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael. Inicialmente o Vice-Prefeito esclareceu que o Prefeito Márcio Amaral após retornar de uma viagem a trabalho para Teotônia, teve uma dor de garganta e febre. Por prudência e respeitando os protocolos em caso de sintomas que possam estar relacionado à Covid-19, optou por ficar em casa, cumprindo assim, o distanciamento e isolamento. Ele lamentou toda repercussão negativa e destacou que o Município tem muitos pontos positivos a serem explorados da mesma forma, porém, isso não chama atenção da “grande mídia”. O Vice-prefeito deixou claro que toda conduta até o momento respeitou de forma muito rigorosa todos os protocolos e teriam cometido algum crime se tivessem trocado algum grupo prioritário como determinou o Ministério da Saúde e o Governo do Estado. Fez uma grande explanação sobre o assunto e pontuou que o Ministério Público entendeu que não houve, conforme a denúncia, o chamado fura-fila.

A secretária também comentou sobre a repercussão negativa da imprensa nacional sobre a vacinação de educadores físicos e médicos veterinários em Alegrete. Ela informou que, até o momento, sete educadores físicos e 59 veterinários foram vacinados, sendo que, muitos ainda esperam pela vacina, mas este número vai ser vacinado após relatório do MP que deve sair em, no máximo 30 dias.

Segundo ela, foram vacinados, amparados na pela regulação 218/97 de 98. Se enquadram como profissional de saúde, assistente social, biólogo, professor de educação física, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico veterinário, nutricionista, odontologista, terapeuta ocupacional. Juliana Michael corroborou as informações e destacou que o trabalho vem sendo realizado para que a população seja da melhor forma atendida.

Já o procurador do Município, Daniel Rosso afirmou que a prefeitura agiu dentro da lei e estão buscando as formas legais para que haja uma retratação diante de tantos comentários maldosos e ataques. Sobre o questionamento de profissionais desta área não atuarem na linha de frente, aposentados entre outras situações, foi explicado que, diante do Ministério da Saúde, a vacinação deveria ocorrer para todo profissional que apresentasse a carteirinha, como médico veterinário, fisioterapeuta, educadores físicos, entre outros já citados. Em momento algum, havia ressalvas quanto a atuação ou não na linha de frente. Ainda na manhã de ontem, iniciou a vacinação para idosos acima de 85 anos e acamados.Na segunda-feira, Alegrete recebeu uma remessa de 1.370 doses da vacina Coronavac contra o coronavírus. Esta foi a quarta remessa.