Prefeitura realiza 3ª edição Curso de Formação de Condutores de Veículos de Tração Animal

A Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, através da Guarda Municipal, em parceria com a Urcamp – Campus Alegrete e com a Organização de Proteção Animal de Alegrete (ONG OPAA), realiza 3° edição do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Tração Animal no próximo sábado, 07, a partir das 8h, no salão Azul do Centro Administrativo Municipal.

Homem esfaqueia pai e madrasta no bairro Honório Lemes

O curso será ministrado pelo diretor da Vigilância Sanitária e veterinário, Carlos Humberto da Conceição e pelo Guarda Municipal Marcelo Aurélio Nunes. A iniciativa é gratuita e visa qualificar os condutores de veículos de tração animal, dando continuidade a regulamentação e aplicação da Lei n° 6.134/2019. Esta iniciativa evidencia a necessidade de maior cuidado com os animais, evitando assim os maus tratos e também as condições na condução em relação ao trânsito, obedecendo as normas elencadas no CTB.

Rotativo repassa mais de R$ 29 mil à Prefeitura no primeiro trimestre

Segundo o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Biacchi Rosso, este projeto iniciado no ano de 2021 terá continuidade a fim de seguir aplicando a Lei 6.134 e garantir aos proprietários dos veículos de tração animal a possibilidade de manter o sustento que invariavelmente é tirado através das carroças. “É preciso gerar maior responsabilidade na condução do veículo, ao mesmo tempo evitar excessos e maus tratos aos animais”, ressalta. Daniel ainda destaca o apoio da ONG OPAA, que tem sido parceira nesta empreitada.