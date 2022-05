Prefeitura realiza entrega de 465 livros às escolas participantes do Programa de Educação Fiscal

A iniciativa contempla os alunos do 1° ao 5° ano das EMEBs José Antônio Vilaverde Moura, Marcelo de Freitas Faraco e Waldemar Borges, participantes do programa no município.

Prefeitura livros

O programa conta com o apoio do analista tributário e representante local da Receita Federal, Gilmar Lima Martins, responsável por incentivar a educação fiscal no município, que foi representado pelo secretário de Finanças, José Luiz Cáurio juntamente com as professoras Gabriela Rosso e Solaine Carneiro Ribeiro, representantes da Secel.

Também estiveram presentes o agente de fiscalização tributária Márcio Mombach e os inspetores tributários Giovanni Vaucher e Tatiana Souza, responsáveis pela criação do Programa de Educação Fiscal, bem como a supervisora educacional da EMEB José Antônio Vilaverde Moura, Neffar Jaquelini Assis Brasil, a professora da EMEB Marcelo de Freitas Faraco, Neida Mara Ferreira e a vice-diretora da EMEB Waldemar Borges, Angela Rossi juntamente com a professora Patrícia Albuquerque Bragamonte, representantes das EMEBs contempladas.