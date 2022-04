Prefeitura realiza melhorias em trecho crítico da Avenida Gentil Carlesso

Share on Email

Depois de reivindicações de motoristas e também de quatro acidentes envolvendo três carretas e um ônibus, na Avenida Gentil Carlesso, a Secretaria de infraestrutura realizou intenso trabalho com objetivo de sanar os problemas no local.

De acordo com o secretário, Mário Rivelino, foi realizada a troca de bueiros, limpeza da vala, aumento da via, drenagem, assim como, foi colocada uma boca de lobo.

A Avenida tem sido um dos trajetos mais usados pelos caminhoneiros, principalmente, neste período em que realizam o transporte da safra do interior para a cidade.

Segundo o Secretário Rivelino, em razão da quebra de alguns bueiros, em decorrência do primeiro acidente, a via acabou ficando mais estreita, porém, assim que foi realizada a solicitação da demanda, houve uma avaliação e o trabalho foi realizado para que não haja mais acidentes no local.