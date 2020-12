Prefeitura realiza projeto Papai Noel Virtual

Compartilhe















Em tempos de pandemia, sem a possibilidade da realização de eventos presenciais, a Prefeitura de Alegrete, através das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Promoção e Desenvolvimento Social, apresenta o Projeto “Papai Noel Virtual”. Uma forma de manter vivo o espírito natalino e o verdadeiro significado que a data tem para cada um de nós.

Até o dia 25 de dezembro, quem passar de carro na frente do Centro Cultural poderá assistir ao belo espetáculo de luzes na fachada. Também no Centro Cultural, a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social está com um ponto de arrecadação de alimentos para a Campanha Natal Solidário.

No primeiro vídeo, a mensagem de Natal do prefeito Márcio Amaral e do Papai Noel.

