Prefeitura realiza reunião para orientações sobre o orçamento de 2022 e fixa valores

Na ocasião, o orçamento foi fixado em R$ 283.797.994,00, distribuído entre as secretarias municipais conforme estudo e apuração dos recursos, receitas e necessidades de execução dos projetos. A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer juntamente com a secretaria de Saúde são contempladas com aproximadamente 50% deste montante.

O evento teve início a partir das 8h e contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, do secretário de Finanças e Orçamento, José Luiz Caúrio de Souza, do presidente da Câmara dos Vereadores, Anilton Oliveira, e da chefe do controle interno, Roci Mar Hernandez Liscano, compondo a mesa diretiva. Também estiveram presentes os demais secretários, juntamente com seus assessores.

A reunião tem por objetivo nivelar o conhecimento sobre os procedimentos das solicitações, autorizações e notas de empenhos até suas liquidações e pagamentos. Foi também explanada a situação de todas as secretarias com possibilidades de investimentos no valor de 20 milhões.

Na oportunidade, a equipe técnica, formada pelo diretor de orçamento substituto, Jéverson Paim, pela diretora de contabilidade, Kátia Simone Martins, e pela diretora de tesouraria, Maria Helena Pilecco, apresentou as pautas relacionadas ao orçamento de 2022 e deu sequência à reunião.