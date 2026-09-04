Prefeitura realiza sorteio da Cota Única Premiada 2026 e contempla três contribuintes com prêmios

Pagamento do IPTU em cota única alcançou 33% dos contribuintes; iniciativa busca incentivar a antecipação do imposto e valorizar quem mantém os compromissos em dia

A Secretaria de Finanças e Orçamento, realizou na manhã desta sexta-feira (4) o sorteio da Cota Única Premiada 2026, iniciativa criada para incentivar os contribuintes a anteciparem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com a Secretaria de Finanças e Orçamento, o pagamento do IPTU em cota única alcançou 33% dos contribuintes neste ano. O sorteio foi realizado no saguão da Secretaria de Finanças e Orçamento e contou com a presença de autoridades, servidores municipais e integrantes da equipe responsável pela organização da campanha.

A apuração foi coordenada pela diretora de Administração Financeira, Tatiana Mendonça, e acompanhada pelo diretor da Secretaria de Finanças e Orçamento, Márcio Mombach. Também prestigiaram o ato o vice-prefeito Lucino Belmonte, os secretários Sérgio Prates, Rodrigo Guterres e Gabriela Segabinazzi, além da diretora municipal de Administração, Lilian Alvarenga, e servidores do setor de Finanças.

Três contribuintes foram contemplados

Ao todo, foram sorteados três prêmios entre os contribuintes que realizaram o pagamento do IPTU em cota única.

O 1º prêmio, uma moto elétrica, foi destinado ao contribuinte José Alfredo Hartmann, cujo número sorteado foi 29.672.

O 2º prêmio, uma televisão de 55 polegadas, saiu para Roberta Andrigueto Nunes, com o número 31.576.

Já o 3º prêmio, uma bicicleta, foi conquistado pela contribuinte Izabel Cristina Soares Vaz, correspondente ao número 24.527.

A iniciativa, além de premiar os contribuintes que optaram pelo pagamento em cota única, busca estimular a população a manter os tributos municipais em dia e aproveitar os benefícios oferecidos pela modalidade.

Incentivo aos contribuintes

À frente da Secretaria de Finanças e Orçamento, Márcio Mombach destacou que o sorteio representa uma forma de reconhecimento e retribuição aos contribuintes que cumpriram antecipadamente sua obrigação tributária.

Segundo ele, a intenção é ampliar a iniciativa nas próximas edições.

“É uma forma de retribuir aqueles contribuintes que acreditam no município e cumprem com suas obrigações. Para o próximo ano, a ideia é promover um sorteio ainda maior”, destacou Mombach.

A diretora de Administração Financeira, Tatiana Mendonça, também ressaltou o caráter de incentivo da campanha. Para ela, além de oferecer uma premiação, a iniciativa contribui para estimular um número maior de contribuintes a escolher o pagamento em cota única.

“O sorteio é um incentivo àqueles que cumpriram com o seu dever e também serve para que mais pessoas possam optar por essa modalidade, garantindo um bom desconto e ainda concorrendo a prêmios”, afirmou Tatiana.

O vice-prefeito Lucino Belmonte parabenizou os servidores envolvidos na organização do sorteio e avaliou positivamente a iniciativa da Administração Municipal.

Para Belmonte, a ação valoriza os contribuintes que optaram por quitar o IPTU de forma antecipada e, ao mesmo tempo, cria um estímulo para que mais pessoas façam essa opção nos próximos anos.

Prazo para retirada dos prêmios

Os contribuintes contemplados no sorteio terão 90 dias para retirar os prêmios. A entrega deverá ser realizada junto ao setor de Finanças da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Getúlio Vargas.

A Prefeitura reforça que a Cota Única Premiada tem como objetivo reconhecer os contribuintes que cumprem suas obrigações com o município e, simultaneamente, estimular a regularidade no pagamento dos tributos municipais.