Prefeitura recebe mais de 1.9 milhão de reais de IPTU em cota única

A Secretaria de Finanças de Alegrete trabalha na emissão de carnês de pagamento do IPTU de 2020. O pagamento do imposto, em cota única, com desconto de 10% foi até o dia 31 de janeiro.

E o total calculado, em 2020, de IPTU é de 10. 108.302 milhões, sendo que, historicamente, à Prefeitura recebe 65 % do valor total previsto do imposto.

O IPTU é umas das maiores receitas próprias do Município e se reverte em serviços à comunidade. O número total de matrículas, ou seja, de imóveis cadastrados na Prefeitura é de 28.639. Junto com o IPTU tem e taxa de lixo que serve para cobrir a coleta, armazenamento e transbordo de resíduos sólidos de Alegrete e que para 2020 foi calculada em 6. 791.301 milhões.

O Setor recebeu, em cota única, 1.931,328 milhão. O pagamento do imposto em parcelas inicia neste dia 15 de março e vai até dezembro de 2020.

A Prefeitura continua trabalhando para buscar resgatar o imposto que não foi pago, porque o valor é muito importante para ajudar nos serviços de infraestrutura de Alegrete. De acordo com a Secretária de Finanças Vaine Marimom, a administração segue o que determina o Tribunal de Contas do Estado, cobrar os inadimplentes. Isso também em relação aos imóveis sem registro, aqueles de locais e invasão e os que construíram em pátios de casas e que não aparecem no cadastro da Prefeitura.

Vera Soares Pedroso