Prefeitura reúne carnavalescos e projeta novo formato do carnaval de rua em Alegrete

O secretário de administração Sérgio Prates também participou do encontro.

Em um encontro inédito e cordial, representantes dos Ritmistas, MICA, Rosas de Ouro, Imperatriz Praça Nova, Unidos dos Canudos e Pôr do Sol ouviram do prefeito uma proposta de realização do carnaval de rua no município.

Coube ao prefeito detalhar um novo formato da festa, que teve aceitação unânimes das escolas. “A gente precisa mudar o formato do projeto. Da execução da festa, planejamento, montagem e contratações de parcerias”, detalhou Jesse.

No encontro, o prefeito ressaltou que precisa acertar a questão da obra e proporcionar as restruturações e condições das escolas, fazendo promoções para angariar recursos. Foi um encontro muito positivo com várias ideias elencadas e aceitação de um novo formato na retomada da festa popular.

Jesse disse que nessa conversa inicial era saber das vontade dos carnavalescos e na próxima reunião se tudo estiver de acordo fazer o lançamento da data para 2026, possivelmente em fevereiro.

“A gente precisa definir agora para que as escolas tenham tempo de trabalho para fazer dinheiro. Fazer caixa”. destacou. Os carnavalescos concordaram com a ideia e a antecipação de projetar a festa agora, não deixando tudo para os meses de novembro e dezembro.