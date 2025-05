Prefeitura reúne comunidade escolar e define futuro da EMEI Ibirapuitã em Alegrete

O servidor interrompeu suas férias para unir-se ao prefeito Jesse Trindade dos Santos e à equipe da Secel, em uma reunião com a comunidade escolar da EMEI Ibirapuitã.

O encontro ocorreu no salão da Comunidade Católica Sagrado Coração de Jesus, no bairro Vila Nova, próximo ao educandário. O prefeito Jesse pediu desculpas pelo ocorrido e explicou a situação da escola. Por determinação do Ministério Público, a unidade foi interditada no último dia 9. A Prefeitura, que mantém um contrato de comodato com a Associação da Igreja Metodista desde 1999, precisou suspender as aulas devido a problemas estruturais no prédio.

“A ideia é comprar o terreno onde está localizado o prédio”, afirmou o prefeito, diante dos pais. Uma mãe questionou se, com a transferência dos alunos, a situação da escola acabaria sendo esquecida. Jesse garantiu que não. Segundo ele, com a ação judicial em curso e o fato de o município não ser proprietário do imóvel, a Prefeitura está impedida de realizar reformas. A intenção é negociar com os donos do prédio, que, conforme relatado, está passando por um processo de recuperação judicial.

O secretário Rodrigo Guterres apresentou o cronograma e confirmou o retorno das aulas na próxima quarta-feira (14). Ao todo, 60 alunos serão realocados em três escolas — duas municipais e uma estadual — por meio de um convênio entre a Prefeitura e o governo do Estado.

A divisão das turmas ficou assim: 7 alunos em berçário, 28 em Maternal I e II, e 25 entre os Níveis A e B. Uma sala de aula será alocada na Escola Francisco Carlos; três salas, na EMEI Palmira de Oliveira Palma; e outra sala, na Escola Estadual Oswaldo Dorneles. O secretário enfatizou que o horário das aulas será mantido para todos os alunos. O calendário proposto pela Secel já prevê os dias de reposição e os endereços atualizados das turmas.

Guterres informou ainda que a gestão da turma realocada na Escola Oswaldo Dorneles, assim como a que permanecerá na Francisco Carlos, ficará sob responsabilidade da própria Escola Francisco Carlos. A EMEI Palmira de Oliveira Palma será responsável pelas outras três turmas. O secretário destacou que, nesta gestão, já foram chamados 92 professores e 14 cozinheiras, e reforçou que a principal preocupação é garantir a continuidade das aulas sem prejuízo para as famílias.

A reunião foi registrada em ata e assinada pelos presentes. Na próxima terça-feira (13), será realizada uma reunião com os servidores da EMEI Ibirapuitã, que serão designados para os novos locais de trabalho.