Prefeitura se posiciona sobre tratamento precoce ou profilático contra Covid

Compartilhe















Prefeitura Municipal de Alegrete enviou na noite de ontem(21), uma nota esclarecendo sobre tratamento precoce.

Acompanhe:

Em função das manifestações em redes sociais e outros meios de comunicação sobre tratamento preventivo e/ou precoce da Covid-19, a Administração Municipal de Alegrete esclarece que:

1) Informamos que desde setembro de 2020, Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, estabeleceu tratativas a fim de adquirir medicamentos profiláticos, ofertados como tratamento para Covid-19.

2) Este trabalho foi conduzido de acordo com todos os procedimentos legais necessários, de modo que essa requisição foi submetida à Comissão de Farmácia e Terapêutica composta por farmacêuticos, médicos, odontólogos e enfermeiros. Esta comissão estabelece normas de prescrição e dispensação de medicamentos e elabora e atualiza a Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE).

3) Foi realizada a aquisição dos medicamentos ainda em 2020, que estão disponíveis à população, desde que receitados por um médico, se este entender que o paciente necessita da utilização de tais medicamentos.

4) Em hipótese alguma, qualquer ente político ou administrativo pode definir tratamento de saúde, pois a decisão ou indicação é exclusiva do médico. Portanto, não cabe ao prefeito, secretário municipal de Saúde ou vereadores definirem quais remédios serão prescritos para a população;

5) A Secretaria Municipal de Saúde precisa, obrigatoriamente, cumprir as diretrizes e protocolos indicados pelo Ministério da Saúde. Caso haja qualquer alteração por parte do Ministério da Saúde, que é comandando pelo Governo Federal, o município estará adotando e cumprindo as medidas;

6) Estamos permanentemente informando a todos os profissionais de saúde as possibilidades e novidades que são apresentadas. Sempre ressaltando que a decisão final é técnica;

7) A Prefeitura de Alegrete recomenda à população que mantenha os cuidados e protocolos de prevenção, utilizando a máscara, realizando a higienização das mãos e evitando aglomerações.

8) A Prefeitura de Alegrete reitera que à população procure o atendimento médico aos primeiros sintomas gripais, de forma a permitir o tratamento adequado.

9) A Farmácia Municipal está abastecida com todos os medicamentos destinados ao tratamento precoce da COVID-19, os quais deverão ser dispensados aos pacientes conforme critério médico, após avaliação clínica. A medicação poderá ser retirada na farmácia municipal, com apresentação da receita médica da rede pública.

10) Por fim, reiteramos que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. Continuamos atentos e abertos a qualquer informação que possa ser útil, mas jamais descumpriremos as diretrizes dos órgãos oficiais de saúde.