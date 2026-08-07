Prefeitura testa nova solução para conter avanço da areia no corredor do Passo da Espera, em Alegrete

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, busca melhorar as condições de trafegabilidade e ampliar a segurança de quem utiliza a via.

O trabalho consiste na instalação de bags preenchidos com a própria areia retirada da pista. As estruturas foram posicionadas formando uma barreira de contenção em um trecho de aproximadamente 200 metros, com a finalidade de reduzir o deslocamento da areia causado pela ação constante dos ventos, um fenômeno que historicamente impacta a região.

Após a conclusão dessa primeira etapa, está prevista a colocação de terra sobre a área e a realização da semeadura de pastagens. A medida pretende contribuir para a estabilização do solo e o desenvolvimento de uma cobertura vegetal capaz de reforçar a barreira natural contra a movimentação da areia.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a ação tem caráter experimental e será monitorada pela equipe técnica da pasta. O acompanhamento permitirá avaliar a eficiência da medida ao longo do tempo e verificar a possibilidade de ampliação da iniciativa para outros pontos que apresentem problemas semelhantes.

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A proposta é buscar uma alternativa sustentável para minimizar os efeitos da movimentação das dunas e garantir melhores condições de circulação para moradores, produtores rurais e demais usuários do corredor do Passo da Espera.