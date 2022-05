Prefeitura trabalha para pagar o vale alimentação aos servidores

A Prefeitura está nos ajustes finais para o pagamento do vale alimentação aos servidores públicos municipais. Uma solicitação de tempos da categoria.

De acordo com o Secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros, depois do projeto aprovado pela Câmara, a Prefeitura licitou uma empresa para fornecer os cartões. O contrato está com a empresa para assinatura. – Estamos trabalhando para que seja disponibilizado aos servidores junto com a folha de maio.

O valor do vale alimentação será de acordo com as horas de trabalho de cada servidor.

Para quem trabalha 20h o valor do vale será de 175,00; para os de 30h- 262,00, por mês, e para quem trabalha 40h pelo Município vai receber 350, 00