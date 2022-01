Prefeitura vai destinar mais de R$ 7,2 milhões para conservação de estradas

Em live nesta sexta-feira (21/1), o prefeito Márcio Amaral, acompanhado do secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri e do secretário de Finanças e Orçamento, José Luiz Cáurio, anunciou que a Prefeitura irá investir 100% da arrecadação do Imposto Territorial Rural – ITR com a aquisição de maquinário para a manutenção e recuperação de estradas vicinais de Alegrete.

O valor arrecadado tem a seguinte distribuição: 60% Livre Município (R$ 4.378.101,07), 20% Fundeb Educação (R$ 1.459.367,02), 15% Saúde ASPS (R$ 1.094.525,26) e 5% MDE Educação (364.841,75). A Prefeitura irá cobrir a diferença de R$ 2.621.898,93 com recursos livres para retornar integralmente em investimentos os valores arrecadados com o ITR.

O investimento será de R$ 7.296.835,10 arrecadados que serão destinados à aquisição de duas motoniveladoras, seis caminhões basculantes, 01 caminhão semi reboque prancha, um rolo compactador e um caminhão oficina lubrificante. Além disso, a prefeitura irá construir um Galpão Oficina com área de 200 m² para manutenção da nova e da atual frota será excepcional para que possamos realizar as manutenções necessárias na frota.

Os recursos para a recuperação, melhoria e manutenção de estradas vicinais de Alegrete, atendem assim a um pedido feito pelo prefeito Márcio Amaral e faziam parte do seu plano de governo. “O ITR é uma contribuição do produtor, nada mais justo que volte para o interior através de serviços e infraestrutura”, pontua Márcio Amaral.

O prefeito frisa que reverter este imposto ao homem do campo é fazer justiça com o dinheiro que cada um paga anualmente. “Hoje somos uma das poucas cidades do Brasil que destina o ITR para melhorar a qualidade de vida de quem está no interior. Estamos realizando um ato histórico. 100% do que arrecadamos em 2021, quase 7,3 milhões com o ITR, será destinado à manutenção das estradas rurais e para melhoria do escoamento da produção. A gente sabe que tudo que se faça neste sentido ainda será pouco pelo tamanho do desafio de cuidar de mais de 5.000 quilômetros de estradas”, afirma Amaral.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri, levou já nos primeiros dias de 2022 essa reivindicação e um projeto para contemplar os investimentos necessários. “Valorizar e dar suporte ao homem do campo, é um compromisso assumido pelo prefeito Márcio Amaral, desde o início da gestão, e por isso, a Secretaria tem trabalhado diariamente para criar alternativas. Este projeto é uma grande inovação que vai melhorar muito o trabalho de nossas equipes. O custo de manutenção hoje é muito alto. Com novas máquinas outras frentes de serviço da Secretaria serão criadas realizando a recuperação de estradas em todas as regiões”, destaca Gindri.

Ele acredita que “devemos nos capacitar melhor, de modo que consigamos agilizar a recuperação das estradas e reduzirmos os custos de manutenção com a modernização da frot. Desta forma tendo uma maior eficiência na recuperação das estradas, fazemos com que a trafegabilidade seja garantida em todo âmbito municipal, possibilitando assim um escoamento de produção com segurança e agilidade”

O secretário José Luiz Cáurio reforça a gestão financeira do Município. “Não é qualquer município que tem essa capacidade hoje. É um trabalho que começou lá atrás, apertando os cintos, cortando gastos desnecessários ou às vezes até tomando medidas que não eram populares. O dia de hoje é histórico. O importante é que temos planejamento e muitas coisas boas vão acontecer nos próximos meses e anos”, afirmou.