Prefeitura vai “frear” o desrespeito às regras do distanciamento controlado

Diante do crescimento de casos da Covid-19 nos últimos dias, o comitê de gestão de crise municipal, após a reunião que ocorreu nesta sexta-feira 16, decidiu adotar medidas mais rígidas com relação à aglomeração de pessoas nas ruas, parques e praças públicas da cidade.

No sábado e domingo, a fiscalização integrada com apoio Brigada Militar, irá orientar as pessoas sobre o uso contínuo de máscaras e não permanência em locais públicos.

Vídeo, de menino alegretense de 4 anos, bate mais de 4 milhoes de visualizações

Outro assunto abordado foi em relação ao feriado do dia 02 de novembro, Dia de Finados, a orientação é de que as pessoas antecipem a visita ao Cemitério.

Faça a sua parte, evitando aglomerações e usando os EPI’s corretamente, contribuindo assim, com que os números voltem a cair. É importante salientar que a Santa Casa de Alegrete está com o número de ocupação de leitos crescendo a cada dia.

DPCOM