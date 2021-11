Prefeitura viabiliza de forma inédita ônibus da Caixa para participar do Feirão Limpa Nome

Em meio a programação do Feirão Limpa Nome que oferece descontos de até 90% para clientes quitarem dívidas durante todo o mês de novembro, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedetur) viabilizou o caminhão da Caixa Econômica Federal, que está no município de forma inédita para participar do Feirão. O caminhão estará até o dia 20 de novembro no largo do Centro Cultural das 9h às 17h para atendimento de pessoas físicas e jurídicas para renegociação, inclusive com reparcelamento de dívidas cm condições especiais. Ao lado, o ônibus do Procon também está atendendo.

O objetivo de oportunizar condições especiais para quitação e renegociação de dívidas nas empresas e instituições parceiras.

Confira as empresas participantes do Feirão

Caixa Econômica federal, Banco Sicredi, Banco Itaú, Crefisa Financeira, Agibank Financeira, Lojas Becker, Lojas Benoit, Joalheria e Óptica Pampa, Interneith, Lojas Pompéia, Unopar/Aprovação e Farmácias São João.