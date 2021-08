Prefeituras que mantêm contrato de obras com CORSAN querem mais subsídios sobre privatização

Share on Email

O Município de Alegrete tem contrato com a CORSAN desde 2010 para que Companhia faça obras de expansão de rede de esgotamento sanitário e ramais na cidade.

Agora com a proposta de privatização da Companhia pelo Governo do Estado surge essa situação que muitos lembram que a CORSAN tem contratos com várias Prefeituras gaúchas onde presta serviços para realização dessas obras.

A Prefeitura de Alegrete é uma das que mantém o contato, em vigência, com a Companhia

para a realização do aumento da rede de esgoto e outras obras na cidade.

CORSAN — Alegrete

O vereador Anilton Oliveira levantou essa questão que devido a isso, muitas prefeituras gaúchas estariam questionando a privatização, neste momento, porque conforme o que for encaminhado perderiam a continuidade ou conclusão dessas obras.

-O tema é complexo e queremos que os prefeitos tenham mais segurança jurídica em relação ao processo”, pontuou Eduardo Bonotto- prefeito de São Borja, presidente da Famus em recente reunião com prefeitos. Participaram prefeitos que possuem contratos com a Corsan das regiões da Amcentro, Amcserra, Amfro, Assoduoeste, Acostadoce, Amvarp, Asmurc e Azonasul.

O Palácio Piratini apresentou três projetos sobre o assunto. O primeiro deles trata da venda da Corsan e tramita em regime de urgência. Outro, também de urgência, cria um bloco regional de saneamento, unindo prefeituras que hoje são atendidas pela Corsan. Uma terceira proposta, sem urgência, cria blocos com os demais municípios. Essas medidas com tramitação aceleradas podem ser votadas a partir do dia 26 de agosto.