Preferência nacional: o ranking dos gêneros musicais mais consumidos no Brasil

Quanto aos gêneros musicais, há gêneros que são, disparados, os mais ouvidos pelos brasileiros.

Em 2020, o G1 fez um levantamento com base em dados do Spotify e concluiu que o Sertanejo e o Funk são os gêneros musicais mais consumidos no Brasil. Neste levantamento, constatou-se que o Sertanejo teve 4.305.964.634 reproduções na plataforma. O Funk, por sua fez, acumulou 2.487.227.714 streams. Podemos notar que há uma larga vantagem do primeiro em relação ao segundo colocado.

Já a grande novidade na lista não foi o Pagode (7° lugar) nem o Pop Internacional (3° lugar), gêneros já consolidados no cenário nacional e, sim, o Forró. Este gênero havia perdido fôlego nos últimos tempos, no entanto, recentemente, voltou às paradas impulsionado pelo sucesso estrondoso dos Barões da Pisadinha, garantindo a 4ª posição no ranking dos gêneros mais ouvidos.

Motorista avança preferencial e provoca grave acidente nesta madrugada

O ranking segue, com destaque para o Rap brasileiro (6° lugar) e o Eletrônico (9° lugar). O rock brasileiro ficou na última posição (14° lugar) entre os gêneros analisados, enquanto o estilo em seu formato estrangeiro apareceu um pouco melhor, na 11ª posição.

Ainda assim, atrás de muitos outros, como, por exemplo, o K-Pop (10° lugar)

Se olharmos o ranking em 2021, veremos que ele não mudou praticamente nada. Sertanejo e Funk continuam sendo, com ampla vantagem, os gêneros mais ouvidos pelos brasileiros. Na sequência, vem o Pop Internacional e o Forró.