A dimensão da destruição provocada pelo temporal que atingiu Tupanciretã, na madrugada de sexta-feira (20), começa a revelar também o tamanho do impacto econômico para o município. Embora ainda não exista um levantamento financeiro consolidado, os danos em residências, infraestrutura urbana e estruturas produtivas permitem projetar prejuízos que podem ultrapassar R$ 100 milhões.

A estimativa considera os estragos já identificados e custos hipotéticos de recuperação e reposição. O valor não representa um balanço oficial e poderá aumentar consideravelmente à medida que forem concluídas as avaliações técnicas, especialmente no setor agropecuário.

Residências concentram uma parcela expressiva dos prejuízos

Um dos indicadores mais impressionantes da dimensão do temporal é o número de imóveis atingidos.

O balanço divulgado neste sábado (21) aponta aproximadamente 8 mil residências destelhadas em Tupanciretã. O município também contabiliza 20.124 pessoas afetadas pelo fenômeno.

Para dimensionar o impacto financeiro, uma projeção considerando despesas médias entre R$ 8 mil e R$ 15 mil por imóvel para recuperação de telhados, estruturas danificadas, mão de obra e eventuais reparos complementares resulta em um prejuízo estimado entre R$ 64 milhões e R$ 120 milhões.

Trata-se de uma referência de cálculo, não de um orçamento individual das residências. Imóveis com danos estruturais mais graves podem exigir investimentos muito superiores.

Leia mais:Compra de telas interativas em Alegrete entra no contexto de investigação da Polícia Federal; ex-prefeito esclarece contratação

Infraestrutura urbana também terá uma conta elevada

A destruição não ficou restrita às casas.

O levantamento da Defesa Civil aponta aproximadamente mil árvores derrubadas, 5 mil postes ou trechos de fiação atingidos e 30 vias locais obstruídas.

Também foram registrados danos em 20 escolas, uma unidade de saúde e outros prédios e estabelecimentos.

A recuperação da rede elétrica, a retirada de árvores, a recomposição de estruturas públicas, os reparos nas escolas e a recuperação das vias representam outra parcela importante da conta.

Como exercício preliminar de dimensionamento, pode-se trabalhar com uma provisão de R$ 10 milhões a R$ 30 milhões para esse conjunto de intervenções. É uma faixa de planejamento jornalístico, sem orçamento técnico ou contratos que permitam confirmar o valor.

Agronegócio: prejuízos que ainda não podem ser dimensionados

Se na área urbana a destruição é visível, no campo a preocupação envolve também o futuro da produção agrícola.

Tupanciretã é um dos principais polos produtores de soja do Rio Grande do Sul. A previsão para a safra era de cultivo em 147 mil hectares. Conforme informações da Emater, aproximadamente 70% dessa área já havia sido semeada quando o temporal atingiu a região.

Em muitas propriedades, as plantas estavam entre quatro e seis folhas e foram atingidas pelo granizo.

O trigo também estava em período de colheita, com aproximadamente 60% da produção ainda pendente. Na aveia, cerca de metade da produção ainda precisava ser colhida. Milho e fumo também registraram perdas.

Além das lavouras, foram atingidas estruturas fundamentais para a atividade agrícola.

A cooperativa C.Vale teve pelo menos quatro silos danificados, além de moegas, armazéns e sua sede administrativa.

O Grupo Vega, responsável pelas empresas Sementes Estrela e Futura Agrícola, registrou danos em três unidades. Entre elas estão uma indústria de beneficiamento de sementes com 16.504 metros quadrados e um centro de distribuição de 29.380 metros quadrados.

Também houve danos em silos, laboratórios, estoques de sementes, máquinas agrícolas e galpões rurais.

Até o momento, não existe uma avaliação consolidada do volume de produção perdido nem dos custos necessários para recuperar essas estruturas.

A Emater ainda trabalha no levantamento dos danos nas propriedades rurais.

Quanto pode custar a reconstrução?

Considerando exclusivamente as residências e uma provisão preliminar para a recuperação da infraestrutura urbana, o cenário de cálculo fica assim:

Setor Estimativa preliminar Residências R$ 64 a 120 milhões Infraestrutura urbana R$ 10 a 30 milhões Subtotal R$ 74 a 150 milhões

Esse subtotal ainda não inclui os prejuízos do agronegócio, a reposição de máquinas, os estoques de sementes, os danos em armazéns e silos, as perdas de produção e os impactos econômicos indiretos.

Portanto, a dimensão financeira definitiva poderá ser muito superior à projeção inicial.

Uma reconstrução que exigirá grandes investimentos

O temporal de Tupanciretã não representa apenas uma emergência humanitária. A destruição atingiu simultaneamente moradias, serviços públicos, infraestrutura e uma das principais atividades econômicas do município.

O governo estadual anunciou inicialmente R$ 2 milhões em recursos emergenciais para auxiliar a cidade. O governo federal também mobilizou equipes para apoiar o atendimento às vítimas e o reconhecimento da situação de emergência.

O desafio agora será transformar os levantamentos preliminares em um diagnóstico econômico completo, capaz de dimensionar os recursos necessários para a reconstrução.

Enquanto milhares de famílias precisam recuperar suas casas, produtores rurais e empresas tentam avaliar o tamanho das perdas e as condições para retomar suas atividades.

A conta do temporal ainda está sendo feita. E o que já se conhece indica que a reconstrução de Tupanciretã exigirá investimentos de grande magnitude.

Fontes para a reportagem:

Correio do Povo

Agência Brasil

GZH

Jornal do Agro