A dimensão da destruição provocada pelo temporal que atingiu Tupanciretã, na madrugada de sexta-feira (20), começa a revelar também o tamanho do impacto econômico para o município. Embora ainda não exista um levantamento financeiro consolidado, os danos em residências, infraestrutura urbana e estruturas produtivas permitem projetar prejuízos que podem ultrapassar R$ 100 milhões.
A estimativa considera os estragos já identificados e custos hipotéticos de recuperação e reposição. O valor não representa um balanço oficial e poderá aumentar consideravelmente à medida que forem concluídas as avaliações técnicas, especialmente no setor agropecuário.
Residências concentram uma parcela expressiva dos prejuízos
Um dos indicadores mais impressionantes da dimensão do temporal é o número de imóveis atingidos.
O balanço divulgado neste sábado (21) aponta aproximadamente 8 mil residências destelhadas em Tupanciretã. O município também contabiliza 20.124 pessoas afetadas pelo fenômeno.
Para dimensionar o impacto financeiro, uma projeção considerando despesas médias entre R$ 8 mil e R$ 15 mil por imóvel para recuperação de telhados, estruturas danificadas, mão de obra e eventuais reparos complementares resulta em um prejuízo estimado entre R$ 64 milhões e R$ 120 milhões.
Trata-se de uma referência de cálculo, não de um orçamento individual das residências. Imóveis com danos estruturais mais graves podem exigir investimentos muito superiores.
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Infraestrutura urbana também terá uma conta elevada
A destruição não ficou restrita às casas.
O levantamento da Defesa Civil aponta aproximadamente mil árvores derrubadas, 5 mil postes ou trechos de fiação atingidos e 30 vias locais obstruídas.
Também foram registrados danos em 20 escolas, uma unidade de saúde e outros prédios e estabelecimentos.
A recuperação da rede elétrica, a retirada de árvores, a recomposição de estruturas públicas, os reparos nas escolas e a recuperação das vias representam outra parcela importante da conta.
Como exercício preliminar de dimensionamento, pode-se trabalhar com uma provisão de R$ 10 milhões a R$ 30 milhões para esse conjunto de intervenções. É uma faixa de planejamento jornalístico, sem orçamento técnico ou contratos que permitam confirmar o valor.
Agronegócio: prejuízos que ainda não podem ser dimensionados
Se na área urbana a destruição é visível, no campo a preocupação envolve também o futuro da produção agrícola.
Tupanciretã é um dos principais polos produtores de soja do Rio Grande do Sul. A previsão para a safra era de cultivo em 147 mil hectares. Conforme informações da Emater, aproximadamente 70% dessa área já havia sido semeada quando o temporal atingiu a região.
Em muitas propriedades, as plantas estavam entre quatro e seis folhas e foram atingidas pelo granizo.
O trigo também estava em período de colheita, com aproximadamente 60% da produção ainda pendente. Na aveia, cerca de metade da produção ainda precisava ser colhida. Milho e fumo também registraram perdas.
Além das lavouras, foram atingidas estruturas fundamentais para a atividade agrícola.
A cooperativa C.Vale teve pelo menos quatro silos danificados, além de moegas, armazéns e sua sede administrativa.
O Grupo Vega, responsável pelas empresas Sementes Estrela e Futura Agrícola, registrou danos em três unidades. Entre elas estão uma indústria de beneficiamento de sementes com 16.504 metros quadrados e um centro de distribuição de 29.380 metros quadrados.
Também houve danos em silos, laboratórios, estoques de sementes, máquinas agrícolas e galpões rurais.
Até o momento, não existe uma avaliação consolidada do volume de produção perdido nem dos custos necessários para recuperar essas estruturas.
A Emater ainda trabalha no levantamento dos danos nas propriedades rurais.
Quanto pode custar a reconstrução?
Considerando exclusivamente as residências e uma provisão preliminar para a recuperação da infraestrutura urbana, o cenário de cálculo fica assim:
|Setor
|Estimativa preliminar
|Residências
|R$ 64 a 120 milhões
|Infraestrutura urbana
|R$ 10 a 30 milhões
|Subtotal
|R$ 74 a 150 milhões
Esse subtotal ainda não inclui os prejuízos do agronegócio, a reposição de máquinas, os estoques de sementes, os danos em armazéns e silos, as perdas de produção e os impactos econômicos indiretos.
Portanto, a dimensão financeira definitiva poderá ser muito superior à projeção inicial.
Uma reconstrução que exigirá grandes investimentos
O temporal de Tupanciretã não representa apenas uma emergência humanitária. A destruição atingiu simultaneamente moradias, serviços públicos, infraestrutura e uma das principais atividades econômicas do município.
O governo estadual anunciou inicialmente R$ 2 milhões em recursos emergenciais para auxiliar a cidade. O governo federal também mobilizou equipes para apoiar o atendimento às vítimas e o reconhecimento da situação de emergência.
O desafio agora será transformar os levantamentos preliminares em um diagnóstico econômico completo, capaz de dimensionar os recursos necessários para a reconstrução.
Enquanto milhares de famílias precisam recuperar suas casas, produtores rurais e empresas tentam avaliar o tamanho das perdas e as condições para retomar suas atividades.
A conta do temporal ainda está sendo feita. E o que já se conhece indica que a reconstrução de Tupanciretã exigirá investimentos de grande magnitude.
Fontes para a reportagem:
Correio do Povo
Agência Brasil
GZH
Jornal do Agro
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