A criatividade, o pensamento crítico e o talento de estudantes da rede de ensino de Alegrete foram reconhecidos na edição 2026 do Prêmio Motus de Melhor Redação. Promovida pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Alegrete, a iniciativa teve seus resultados divulgados no último dia 23 de novembro, durante cerimônia realizada no auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro.

O evento reuniu estudantes premiados, professoras, representantes das instituições de ensino e integrantes da comunidade, celebrando a produção textual de jovens escritores e a importância da literatura na formação educacional.

Promovido pelo projeto de extensão Motus – Movimento Literário Digital, o concurso teve como tema “O Futuro” e recebeu 140 redações válidas, encaminhadas por nove escolas públicas e privadas do município. Do total, 42 produções foram inscritas na categoria Ensino Fundamental e 98 na categoria Ensino Médio.

A edição deste ano teve um significado especial ao integrar as comemorações dos dez anos do projeto Motus e prestar homenagem ao poeta alegretense Mario Quintana, que completaria 120 anos de nascimento em 2026.

Estudantes premiados

Na categoria Ensino Fundamental, o primeiro lugar foi conquistado por Luciane Vargas Casarotto da Silva, do 8º ano da EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha. Com a redação “Futuro”, a estudante alcançou 825 pontos, sob orientação da professora Luciele Aurélio da Costa.

A segunda colocação ficou com Thauany Giordano Bortoluzzi, do 6º ano da Escola Farroupilha, que obteve 800 pontos com o texto “O Futuro das Tradições”, orientado pela professora Adriana Freitas.

O terceiro lugar foi conquistado por Viviane do Canto Prado Benin, do 9º ano da Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira, com 775 pontos. Sua redação, intitulada “O Futuro em Meio à Incerteza”, teve orientação da professora Cláudia Gislaine Moraes Boaventura.

Também receberam Menção Honrosa, com 750 pontos, Lavinia Bianchini Rodrigues, da EMEB Honório Lemes, além de Eder Luiz Lemos Gonzalez e Sophia Oliveira Morais da Fontoura, ambos da Escola Farroupilha.

Na categoria Ensino Médio, o primeiro lugar ficou com Pietro Fontoura Souza, do 3º ano da Escola Demétrio Ribeiro. Sua redação, “O futuro que desejamos e as oportunidades que precisamos”, alcançou 975 pontos, com orientação da professora Gisele Almeida da Luz.

O segundo lugar foi conquistado por Victor Domingues de Oliveira, do 2º ano do Colégio Raymundo Carvalho, que obteve 900 pontos com o texto “O futuro: um mistério verdadeiramente acolhido”, orientado pela professora Giciéli Hohemberger Barúa.

O 3º lugar coube a estudante Mariana Hamester Bayer (ausente), orientadora Gisele Almeida da Luz, 3 lugar na categoria Ensino Médio, recebeu o prêmio pela aluna.

Também com 900 pontos, Mariana Hamester Bayer, do 3º ano da Escola Demétrio Ribeiro, conquistou a terceira colocação com a redação “O futuro como construção coletiva”, orientada pela professora Gisele Almeida da Luz.

As Menções Honrosas da categoria foram concedidas a Alice dos Santos Lemes, do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, e Anita Paim dos Anjos e Julia Lucena Alves, ambas da Escola Demétrio Ribeiro.

Reconhecimento ao trabalho docente

Além de premiar os estudantes, o Prêmio Motus também valorizou o trabalho das professoras responsáveis por incentivar e orientar a produção textual dos participantes.

O título de Professora Mobilizadora foi concedido a Gisele Almeida da Luz, da Escola Demétrio Ribeiro, que orientou o encaminhamento de 64 redações ao concurso.

A docente também recebeu o reconhecimento de Professora Orientadora Destaque, com 19 pontos, resultado do desempenho de seus estudantes nas colocações e menções honrosas.

A homenagem ressalta a importância do trabalho desenvolvido em sala de aula e do incentivo à leitura e à escrita como instrumentos de expressão, criatividade e desenvolvimento do pensamento crítico.

Uma década de incentivo à literatura

Criado em 2016, o Motus – Movimento Literário Digital é um projeto de extensão da UNIPAMPA, Campus Alegrete, que desenvolve ações de incentivo à leitura, à escrita e à produção literária, aproximando a universidade das escolas e da comunidade.

Ao longo de seus dez anos de trajetória, o projeto tem promovido iniciativas de valorização da literatura e da expressão cultural, incluindo a publicação de obras digitais gratuitas e atividades voltadas à formação de novos leitores e escritores.

A edição 2026 do Prêmio Motus reafirma esse compromisso ao proporcionar aos estudantes um espaço para expressar ideias, refletir sobre a sociedade e projetar possibilidades para o futuro.

Ao reconhecer os trabalhos premiados e as produções participantes, a iniciativa também valoriza o envolvimento das escolas, equipes diretivas, professoras orientadoras e famílias, fundamentais para o desenvolvimento de ações que fortalecem a educação e a cultura em Alegrete.

Fotos: Equipe do Projeto Motus