Prepara-se: novo RG será obrigado para todos

Dentre as novidades do documento está o fim da numeração própria, isso porque, a partir do novo modelo implementado, a numeração do novo RG será composta pelos 11 dígitos do CPF.

A mudança vem para simplificar a utilização do documento e combater um dos maiores problemas relacionados a fraudes de documentos.

Dona Mosa viveu uma linda história de amor e de vida; missão cumprida com louvor

A título de curiosidade, no modelo antigo, que muito provavelmente você tem em mãos, cada Estado é responsável pela emissão do documento.

Dessa maneira, cada Estado liberava o documento com uma numeração específica, ou seja, uma pessoa que tirasse a primeira via em Minas Gerais, se mudasse para o Rio Grande do Sul e pedisse uma segunda via, teria uma numeração diferente.

Resumidamente falando, ao final, os brasileiros podiam ter até 27 números de RG diferentes, caso solicitasse uma nova via em cada Estado do país.

Alegrete tem atraído o interesse de investidores de variados segmentos

No entanto, para tirar o novo documento, é necessário esclarecer que, mesmo estando em vigor desde março, os órgãos de identificação dos Estados possuem um prazo até março do ano que vem para adequação e emissão do novo documento. No RS ainda não se definiu a data para que se possa confeccionar o novo documento.

Foto: reprodução