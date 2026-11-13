Preparativos começam, mas realização da temporada de praia em Manoel Viana segue incerta

A proximidade do verão aumenta a expectativa de moradores e turistas para mais uma temporada de praia no Camping Rainha do Sol, em Manoel Viana. Entretanto, a realização da temporada ainda é incerta. Embora o nível do Rio Ibicuí esteja baixando e apresente um cenário considerado estável, parte das áreas tradicionalmente utilizadas para banho continua parcialmente coberta pela água.

A reportagem conversou com servidores responsáveis pelo setor da praia para entender como estão os preparativos e quais são as perspectivas para a abertura do espaço. Conforme as informações repassadas, os trabalhos já começaram nas dependências do camping, mas ainda não há uma confirmação sobre a realização da temporada.

Na área da recepção, os serviços de limpeza das instalações tiveram início nesta semana. As equipes também estão se organizando para preparar a estrutura que recebe os visitantes durante os meses de verão. Entre as melhorias previstas está uma obra de iluminação nas quadras esportivas.

A principal preocupação, no entanto, está relacionada às condições climáticas e ao comportamento do Rio Ibicuí. A atuação do fenômeno El Niño, associada à previsão de chuvas acima da média, aumenta a incerteza sobre as condições necessárias para a utilização da faixa de areia e das áreas de banho.

A possibilidade de abertura da praia dependerá diretamente do comportamento do tempo nas próximas semanas. Caso o período siga sem volumes expressivos de chuva e o rio continue apresentando estabilidade, as perspectivas para a temporada podem melhorar. Por outro lado, o retorno de precipitações mais intensas poderá provocar uma nova elevação do nível do Ibicuí, comprometendo os espaços destinados aos banhistas.

O Camping Rainha do Sol é o principal pontos de lazer e turismo de Manoel Viana durante o verão. Todos os anos, o local recebe visitantes de diferentes municípios da região, especialmente de Alegrete, que encontram na praia uma opção de descanso e lazer às margens do Rio Ibicuí.

Além da movimentação turística, a temporada representa um importante impulso para a economia do município, beneficiando estabelecimentos comerciais, serviços de alimentação, hospedagem e outros setores ligados ao turismo.

Enquanto os preparativos seguem dentro da estrutura do camping, a expectativa fica condicionada ao clima. Por enquanto, os trabalhos de organização continuam, mas a confirmação de mais uma temporada de praia no Rainha do Sol dependerá das condições do rio e do volume de chuvas nas próximas semanas.