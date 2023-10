Prepare-se para voltar no tempo com a Festa I Love Retrô 2ª Edição!

Share on Email

Você pediu, nós ouvimos! Está chegando a segunda edição da festa mais esperada de Alegrete: I Love Retrô!

Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a música envolvente, as roupas estilosas e a atmosfera incrível dos anos dourados estarão esperando por você!

Data e Hora:

Dia 28 de outubro, às 22 horas

Local:

Clube Caixeiral de Alegrete, no Calçadão da cidade.

Atrações incríveis:

Banda Barbarella: com mais de 50 anos de carreira, eles vão garantir que voê dance a noite toda com os maiores hits retrô!

Banda Dona Doida de Uruguaiana: Uma explosão de energia e músicas contagiantes!

DJ Gerson Cardoso, de Alegrete: o mestre das batidas retrô, mantendo uma pista de dança animada até o amanhecer!

Para quem é esta festa?

Todos que amam música retrô e querem reviver os bons tempos dos anos 60, 70, 80 e 90, estão convidados!

Idade mínima de 16 anos com autorização ou acompanhado pelos pais.

Pontos de venda:

Monjuá, Lá Bella Óptica, Açaí no Carrinho S.A e Cristal Óptica.