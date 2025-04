Presença expressiva de autoridades e convidados mostra prestígio do Festival da Linguiça

Na sexta-feira(4), no restaurante do Parque Lauro Dornelles, foi realizada a abertura oficial do terceiro Festival da Linguiça, em Alegrete. A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais e federais, incluindo o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, o prefeito do município, Jesse Trindade, e os deputados federais Afonso Motta, Sanderson e Frederico Antunes. Também participaram da solenidade representantes de instituições civis e militares.

Durante o evento, foi oficializado o título de Capital Estadual da Linguiça Campeira concedido a Alegrete. Está prevista, ainda neste ano, o reconhecimento do título de Capital Nacional da Linguiça Campeira ao município. A estimativa de consumo durante o festival é de aproximadamente 15 toneladas da iguaria.

Na sequência da solenidade de abertura, representantes das agroindústrias participantes receberam certificados entregues pelo prefeito Jesse Trindade, em reconhecimento à colaboração com o evento. A cerimônia prosseguiu com pronunciamentos de diversas autoridades e organizadores.

O secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, apresentou uma requisição para a construção de uma estátua em homenagem a Oswaldo Aranha, político natural de Alegrete com projeção nacional e internacional. A coordenadora do festival, Caroline Figueiredo, também se pronunciou, saudando os presentes e explicando os principais objetivos do evento. Em sua fala, abordou temas relacionados ao desenvolvimento econômico local e à valorização do agronegócio, destacando ainda o impacto do festival nos setores produtivo, comercial e turístico do município.

O presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade, ressaltou a dimensão que o Festival da Linguiça alcançou dentro do estado, com crescente projeção regional. Em seguida, o deputado Frederico Antunes destacou os potenciais socioculturais do festival para a região Oeste do Rio Grande do Sul e agradeceu o empenho dos envolvidos.

O deputado Afonso Motta também saudou o público e elencou fatores considerados essenciais para a realização do festival. Em sua fala de encerramento, reforçou o apoio à proposta de Alegrete receber o título de Capital Nacional da Linguiça Campeira.

O prefeito Jesse Trindade iniciou sua fala agradecendo a presença das autoridades e enfatizando a importância dos servidores municipais envolvidos na organização e execução do festival. O chefe do Executivo Municipal também destacou o reconhecimento que o evento tem recebido nos últimos anos.

Encerrando a solenidade, o vice-governador Gabriel Souza parabenizou os organizadores e participantes do evento em nome do governo estadual. Em sua fala, fez menção ao processo de reconstrução do Rio Grande do Sul e à relevância do agronegócio na retomada econômica do estado, mencionando o Festival da Linguiça como exemplo de articulação entre tradição cultural e desenvolvimento econômico regional.

O Festival da Linguiça segue com atividades ao longo do final de semana, reunindo visitantes, produtores, empreendedores e atrações culturais, movimentando o setor de eventos e a economia local.