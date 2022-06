Presente do dia dos namorados não passou no scanner do Presídio

No dia dos namorados, mulher foi detida em revista através do scanner, no Presídio Estadual de Alegrete, tentando entrar com produto ilícito.

Durante a revista realizada, nas pessoas que foram no PEAL, neste domingo(12), uma mulher de 23 anos, foi presa ao ser constatado que, no solado do tênis havia um aparelho celular.

Ela disse aos policiais que não tinha conhecimento de que havia algo no tênis, ela teria recebido de uma pessoa que não soube identificar e iria entregar para o esposo, que é presidiário.

Diante da constatação, o presente do Dia dos Namorados, não pode ser entregue e a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi feito registro policial e o material localizado no solado do tênis, apreendido.