Presépio muda cenário da Praça Getúlio Vargas em Natal humanizado

Depois de quase dois anos de pandemia e sem o brilho do Natal em 2020, este final de ano tem uma energia diferente.

A Prefeitura através da união de todas as Secretarias montou um lindo cenário natalino na Praça Getúlio Vargas. Um presépio e um pergolado, que, à noite, iluminam o ambiente e proporcionam um cenário especial para fotos e visitação.

Presépio na Praça

Com material reciclável e outros da natureza, o presépio bem original, é muito bonito e quando a noite cai ele é uma atração na praça Getúlio Vargas.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social fala da iniciativa e do projeto que foi realizado com objetivo de humanizar o local com referência à festa Cristã da Humanidade.