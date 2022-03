Presidência da Câmara abre portas para IFFar relatar o caos do transporte de alunos

Um dos temas que foram debatidos foi o transporte escolar. Historicamente alunos e servidores enfrentam sérias dificuldades para o deslocamento entre Alegrete e o IFF, e isto tem se intensificado nos últimos tempos, com alunos que têm se deparado com passagem com valor elevado e veículos sem condições adequadas para o grande número de pessoas que diariamente, em três turnos, se deslocam para estudar e trabalhar- destacou o Presidente do Legislativo.

Na segunda-feira, a direção do IFF, através da Diretora Professora Ana Rita, estará na Sessão da Câmara Municipal para expor a situação que está prejudicando o desempenho dos estudantes, causando inclusive abandono dos estudos por parte de alunos que não estão conseguindo manter o valor para o transporte diário – explicou Anilton.

O vereador ressaltou que entregou oficialmente um convite para que o IFF, através de professores, servidores e alunos, estejam presentes na Semana da Câmara que tratará sobre Resíduos sólidos e o Bioma Pampa que será realizada entre os dias 11 e 14 de abril.