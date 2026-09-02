Presidente da Câmara de Alegrete se reúne com secretário de Segurança para tratar de trânsito e mobilidade

Firminia Soares cumpriu agenda nesta quarta-feira e discutiu demandas relacionadas à organização e à segurança viária do município

A presidente da Câmara Municipal de Alegrete, vereadora Firminia Soares, cumpriu agenda na manhã desta quarta-feira (2) na Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Cidadania. O encontro foi realizado com o secretário Uilian Rodolfo Almeida e teve como principal pauta questões relacionadas ao trânsito e à mobilidade urbana de Alegrete.

Durante a reunião, a vereadora destacou que foram discutidas diversas demandas relacionadas ao setor, incluindo pautas consideradas importantes para o município e estudos voltados à organização do trânsito.

Segundo Firminia, a reunião faz parte do trabalho de aproximação do Legislativo com o Executivo e com os órgãos responsáveis pela área.

“Como vereadora e presidente da Câmara Municipal, sigo buscando diálogo com o Executivo e os órgãos responsáveis para encaminhar demandas e contribuir para uma cidade com mais segurança, organização e mobilidade para todos. Trabalho, diálogo e compromisso com Alegrete”, afirmou a parlamentar.

O secretário Uilian Rodolfo Almeida ressaltou a cordialidade do diálogo e avaliou de forma positiva a reunião. Conforme o secretário, foram tratados diferentes assuntos relacionados à situação atual do município, além de indicações e estudos que vêm sendo considerados para o trânsito de Alegrete.

O encontro também reforçou a busca por ações conjuntas entre o Legislativo e o Executivo para atender demandas da comunidade e avaliar alternativas que possam contribuir para melhorar a circulação, a segurança e a mobilidade urbana no município.