Presidente da Câmara de Manoel Viana perde o mandato

Em abril deste ano, o vereador José Renz (PDT), atual presidente da Câmara, se desentendeu com as lideranças do seu partido e pediu desfiliação. O PDT, entendendo que o mandato é do partido e não do vereador, reivindicou a vaga à Justiça Eleitoral.

Depois de 44 dias Alegrete volta a registrar óbito pela Covid-19



A assessoria do vereador dizia que ele não perderia, só que a lei da fidelidade partidária diz que o mandato é do partido, não do vereador.



Hoje, vereador presidente da Câmara perdeu seu posto para um dos suplentes do PDT (Tatu Manzoni). Acaba de sair a votação junto ao Pleno do Tribunal de Regional Eleitoral. O resultado foi de 6×0.

Fonte: Jprnal Expresso – Santiago.