Presidente da Câmara diz que pedido de instauração de ação administrativa contra Prefeito será analisado pela Comissão de Finanças

O presidente da Câmara Vereador, Moisés Fontoura, informa que o documento só vai ser lido na sessão da próxima segunda-feira, dia 20, para que toda Casa tome ciência da situação. Daí vai ser repassado à Comissão de Finanças que vai analisar se cada uma das emenda foi ou não cumprida para, só depois se houver irregularidade, oficiar o Prefeito Municipal. Ele lembrou que no momento que são emendas impositivas, indicadas pelos vereadores para aplicar em áreas pré definidas por cada um dos colegas, passam a fazer parte do orçamento do Município.

Depois da análise, o parecer da Comissão de Finanças volta à presidência da Câmara para dar continuidade aos trâmites legais deste caso.

O documento foi assinado por seis vereadores das bancadas do PT, PDT, PP e PL, veja abaixo quais os vereadores dessas bancadas assinaram o documento.

Os vereadores proponentes expõem os números das emendas impositivas e individuais dos vereadores, relativas aos anos de 2022 e 2023 que, segundo eles, não foram cumpridas pleo Executivo.

A Procuradoria do Município respondeu à reportagem que ainda não havia recebido o documento. Só depois de oficiada é que faria alguma manifestação

Câmara de Vereadores de Alegrete