Presidente da FGM visita Alegrete e confirma etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross

Na manhã da última quinta-feira (12), o município de Alegrete recebeu a visita do Presidente da Federação Gaúcha de Motociclismo Jair Costa (Bigode) de Passo Fundo.

Acompanhado dos pilotos de Alegrete, que levam o nome do Baita Chão em todo RS e pelo País, eles fizeram uma visita ao prefeito Jesse Trindade.

Os pilotos Pretto Reffati, Marcelo Noetzold, Veldon Lucas, Lorenzo Power Sônego, Enzo Schimidell, Bruno e Isadora, marcaram presença no encontro. E também Eduardo Sari que é o preparador de algumas das motos e está se destacando na área pelo seu trabalho.

Os representantes da Federação Gaúcha de Motociclismo, vieram divulgar a 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross, que ficou definida para os dias 23 e 24 de agosto, em Alegrete.

“Um grande evento esportivo que traz movimento, turismo e emoção para Alegrete, com entrada gratuita e pilotos de todo o estado. Agradeço à FGM pela parceria e confiança em nossa cidade. Estamos de portas abertas para eventos que fomentam o esporte. Nos vemos na pista”, destacou o prefeito.

Os motores voltam a roncar no CT Velocross, com a realização da 4ª Etapa do Campeonato Sportbay Gaúcho de Velocross. Depois de passar por Tapejara e Ciríaco, a 3ª etapa ainda terá o local definido e chega em Alegrete mais uma vez.