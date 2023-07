Presidente da MICA sofreu AVC e está internado em Santa Maria

Ele foi removido, imediatamente, de ambulância para Santa Maria onde está internado e recebe todo o atendimento. Conforme a reportagem apurou, Wado esteve seis dias na UTI e agora já está no quarto. Ele mesmo informou que já está bem melhor do susto que passou, assim como sua família. E disse que devido a evolução positiva do tratamento, talvez na próxima quinta- feira(20) tenha alta do Hospital.

O estresse com toda o trabalho para, junto com os demais integrantes da ASSERCAL, realizar o Carnaval de rua de Alegrete, depois de mais de oito anos, talvez tenha contribuído para esse quadro de saúde. Porém, Vado garante que o rápido socorro e a remoção para Santa Maria foram determinantes para que recebesse os cuidados necessários para sua recuperação. E o melhor, não vão ficar sequelas, atestou. Ele agradece a Deus, a família e amigos pelo apoio incondiconal neste momento.