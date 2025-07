Presidente da OAB-RS participa da entrega de sala à subseção no Foro de Alegrete

Share on Email

Estiveram presentes o diretor do Foro, Dr. Rafael Echevarria Borba, a diretoria da Ordem em Alegrete e diversos profissionais do Direito da cidade.

O presidente da subseção da OAB em Alegrete, Márcio Montes Doca, destacou a importância desse momento, ressaltando que a reinauguração do espaço beneficiará advogados da cidade e também de outras comarcas que vêm a Alegrete para audiências. Segundo ele, agora os profissionais contam com um local adequado para convivência e, em caso de necessidade, para realizar atendimentos antes das audiências, sem precisar permanecer nos corredores do Foro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O juiz diretor do Foro, Dr. Rafael Echevarria Borba, explicou que, anteriormente, a sala da OAB havia sido utilizada para armazenar a grande quantidade de processos físicos existentes no local. Entretanto, com a digitalização processual, os volumes foram removidos, permitindo que a sala fosse devolvida à OAB de Alegrete, garantindo novamente um espaço diferenciado para a advocacia na comarca.

Leonardo Lamachia parabenizou todos os envolvidos pela conquista, enfatizando o trabalho e a mobilização da gestão local em prol das melhorias para a classe. Ele também fez um agradecimento especial ao Dr. Rafael Borba, que atendeu ao pedido da Ordem para a retomada do espaço.

Na ocasião, Márcio Montes Doca entregou um ofício a Lamachia solicitando a busca pela criação de mais uma Vara para a Comarca de Alegrete, além da intensificação dos esforços para a elevação de entrância do município.

Sala da OAB no Fórum