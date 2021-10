Desta vez, no prédio do antigo alojamento dos ferroviários. Conforme Ênio Santos, ele e outros moradores testemunharam um grupo que quebrou parte de uma vidraça de janelas e adentraram o local. Eles tomam banho em área aberta, sem a preocupação com pessoas que passam pelo local, estendem roupas e realizam fogo para refeições com sérios riscos de incêndio no local. Algo que já aconteceu em outras áreas da Estação Férrea que está completamente abandonada e à mercê dos invasores.

Presidente do bairro Vila Nova denuncia invasão no Prédio da Estação Férrea

Animais bovinos morrem envenenados por agrotóxicos no São João

Por esse motivo, o presidente levou um documento para as autoridades do Município incluindo a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal onde considera que tem um projeto para colocar em prática o prédio abandonado. A proposta pretende criar vagas de emprego através de uma cooperativa e também oficinas para a comunidade com danças, aulas gratuitas de músicas, entre outras atividades.

Presidente do bairro Vila Nova denuncia invasão no Prédio da Estação Férrea

Cliente e comerciante se desentendem e incidente acaba em agressão física

“Já que o local está abandonado e sendo depredado, além de sofrer com o vandalismo, antes de não ter mais condições pra nada, realizamos um abaixo-assinado ponderando a utilização para que a comunidade possa usufruir e cuidar pelo menos de parte do local” – cita Ênio.