Presidente do Centro Empresarial diz que com flexibilização vai melhor para o segmento noturno

O presidente do Centro Empresarial de Alegrete, Francisco Pedroso, comentou que com as novas mudanças de distanciamento do Governo do Estado surgiu um alento ao ramo de gastronomia noturno.

Há 14 meses que os empresários que têm atividades à noite esperam e sofrem os prejuízos da pandemia em Alegrete, comentou o empresário e presidente do CEA.

Com esta última flexibilização ficamos com uma boa expectativa, principalmente nos meses de inverno e no meu empreendimento e em outros vamos poder voltar com a música ao vivo e ir até as 23h .

Ele falou que, infelizmente, muitos colegas da noite não resistiram e tiveram que fechar as portas, mas por outro lado, novos empreendimentos no ramo de gastronomia abriam em Alegrete e passaram a vender em foram de drive true, a tendência da pandemia que impôs uma nova foram de trabalhar no Brasil.

Temos que manter todos os cuidados de distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel, porque sabemos que a pandemia não passou e para ajudarmos a não disseminar casos, vamos manter todos os cuidados como sempre fizemos, disse Francisco Pedroso.

Vera Soares Pedroso