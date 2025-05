Presidente do Irga recebe pautas dos arrozeiros por meio do conselheiro da Fronteira Oeste

Share on Email

Na última quarta-feira (14), o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Eduardo Bonotto, recebeu em seu gabinete o conselheiro da autarquia, Antônio Roberto Mendes Dalcin, para tratar de diversos assuntos relativos as atividades desenvolvidas pelo Irga, entre eles, sobre o Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nate) de Alegrete. Acompanhando o encontro, esteve presente também a chefe de gabinete da autarquia, Alice Milan.

As pautas tratadas são estratégicas para o fortalecimento da cadeia produtiva do arroz na região da Fronteira Oeste. A iniciativa visa melhorar o suporte técnico oferecido aos produtores, garantindo mais eficiência e proximidade entre o instituto e os arrozeiros da região.

Além disso, Dalcin aproveitou a visita para entregar um convite oficial ao presidente Bonotto, convidando-o a participar da tradicional Semana Arrozeira de Alegrete, evento de grande relevância para o setor orizícola e para o desenvolvimento regional. O conselheiro também estendeu o convite para que o presidente esteja presente na próxima reunião da regional representativa do Conselho Deliberativo da Fronteira Oeste, espaço de diálogo entre lideranças do setor produtivo e representantes institucionais.

O presidente Bonotto agradeceu o convite e destacou a importância do fortalecimento das relações institucionais entre o Irga e os conselheiros regionais, especialmente em temas que envolvem a infraestrutura, apoio técnico ao produtor e ao setor como um todo. “Nosso compromisso é seguir avançando em melhorias que reflitam diretamente na qualidade do trabalho desenvolvido junto ao setor orizicola”, afirmou.

Foto: Irga