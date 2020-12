Presidente do Sindicato dos Contabilistas luta para não fechar Receita Estadual aqui em Alegrete

O presidente do Sindicato dos Contabilistas e Técnicos e Contabilidade de Alegrete, Carlos Bilheri, diz que a categoria está mobilizada para evitar o fechamento da agência da Receita Estadual aqui no município.

O vereador Moisés Fontoura enviou uma moção ao Governo do Estado reforçando a importância do serviço aqui para Alegrete.

Ele disse que vão fazer de tudo para evitar que o serviço feche aqui e vá para Uruguaiana como é o objetivo do Governo do Estado.

Todos nos profissionais teremos prejuízo, assim como os produtores e empresários que, em caso de precisarem vão ter que sair daqui para encaminhar serviços.

-Acredito que a partir de janeiro de 2021 teremos uma resposta sobre essa nossa demanda, diz Bilheri. E para isso, nós colegas, temos que estar atentos e mobilizados”.

A Receita Estadual gera tributos como ICMS, IPVA, transmissão de taxas de inventários. A alegação do fechamento da agência que atendia na Praça Getúlio Vargas é para gerar economia. Porém, de acordo com Bilheri o prédio já é do Estado, portanto não pagam aluguel. A previsão é de uma reunião com o chefe da Casa Civil em Porto Alegre para tratar sobre esse assunto , informa o contabilista.

Vera Soares Pedroso