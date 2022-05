Presidente do TRT afirma posição contra fechamento da Vara do Trabalho de Alegrete

Uma audiência pública, na sede da OAB, dia 19, com a presença do presidente do TRT, Francisco Rossal de Araújo, novamente abordou o fechamento da Vara do Trabalho de Alegrete previsto na Resolução Federal 296.

Araújo reiterou a sua luta e posição de que agora quer que esta resolução seja revogada, porque os critérios estabelecidos para o fechamento das Varas não levam em consideração as realidades de cada região. -O acesso a Justiça é direito fundamental de cada cidadão e que a postura do TRT é por não fechar nenhuma Vara do Trabalho no RS, disse o presidente do Tribunal.

Com a presença do prefeito de Alegrete Márcio Amaral, de Manoel Viana Gustavo Medeiros, vereadores dos dois municípios, Juíza Fabiana Gallon, Juiz Rafael Echevarria Borba, advogados, sindicatos de trabalhadores e patronal, a audiência, organizada pela OAB mostrou a posição contraria de todos a esta Resolução, que só no Rio Grande do Sul objetiva extinguir 9 Varas do Trabalho.

Ele pediu que continuem a mobilização, e que isso fará a diferença.

A Dra Fabiana Gallon, juiza do trabalho destacou o trabalho imparcial da Justiça do Trabalho para aplicar a Lei e se preciso flexibilixar as decições. Disse que esta resolução é um impasse nacional que vai afetar 49 municípios, cerca de 600 mil pessoas.

O aceso à justiça não pode ser o loguin e uma senha e a nossa Vara está entre as de maior produtividade do Estado, enfatizou a juíza da importância do trabalho pela cidadania das pessoas.

Tanto o prefeito Márcio Amaral como Gustavo Medeiros, de Manoel firmaram posição de completo apoio ao Presidente do TRT nessa luta para que a Vara do Trabalho seja mantida em Alegrete.

O juiz da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, Rafael Echevarria Borba, disse “que todas as vertentes da Justiça são importantes e encolher qualquer uma, poderemos ter mais confitos que vão cair na própria Justiça”.

O presidente da OAB, Valdir Vaz de Freitas, agradeceu a todos e confirmou a mobilização de todas as forças para manter esse importante serviço da Justiça no Município.