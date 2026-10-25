Presidentes do PT e do PL avaliam mobilizações no encerramento da campanha em Alegrete

Alegrete teve, no sábado (24), as duas últimas grandes mobilizações de rua da campanha eleitoral, com a realização de carreatas promovidas por apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Liberal (PL). As atividades movimentaram as ruas da cidade e tiveram concentração na Praça Getúlio Vargas. Entre as duas mobilizações, a carreata do PL apresentou maior dimensão.

Neste domingo (25), dia da eleição, as atenções se voltam para as urnas e para a decisão dos eleitores. Na reta final da campanha, os presidentes municipais das duas siglas fizeram suas avaliações sobre as mobilizações, destacando a participação dos apoiadores e as expectativas para a votação.

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PT destaca participação popular e defesa da reeleição de Lula

O presidente do PT de Alegrete, Flavio Escobar, avaliou positivamente a carreata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a mobilização esteve entre as maiores dos últimos tempos no município, conforme a avaliação da coordenação de campanha.

Escobar ressaltou a presença de famílias, trabalhadores e apoiadores, além das manifestações de incentivo encontradas ao longo do percurso pelos bairros. Para o dirigente, a participação nas ruas demonstrou o apoio à candidatura e a continuidade de um projeto político voltado aos direitos sociais, à valorização do trabalho, à saúde, à educação, ao agronegócio e à infraestrutura.

A concentração final ocorreu na Praça Getúlio Vargas, reunindo apoiadores de diferentes idades. Escobar também enfatizou que a campanha foi conduzida com diálogo, participação popular e respeito às regras eleitorais.

Ao avaliar o encerramento da caminhada, o presidente do PT afirmou que o partido cumpriu seu papel ao apresentar suas propostas e defender um Brasil mais justo, democrático e soberano. Em sua manifestação, concluiu que a decisão caberá às urnas.

Confira a manifestação de Flavio Escobar na íntegra:

Hoje encerramos a campanha pela reeleição do presidente Lula em Alegrete com uma grande carreata pelas ruas da nossa cidade.

Segundo a avaliação da coordenação de campanha, uma das maiores carreatas dos últimos tempos em Alegrete. E o que mais nos emocionou foi ver quem estava ali, muitos carros populares, famílias, trabalhadores e trabalhadoras que saíram de suas casas para manifestar seu apoio à reeleição do presidente Lula.

Durante toda a campanha, estivemos nas ruas defendendo um projeto de Brasil que coloca as pessoas no centro das decisões.

Fizemos uma campanha em defesa dos direitos dos trabalhadores, da valorização do trabalho e de melhores condições de vida. Defendemos mais recursos para o SUS, para a educação, para o agronegócio e para a infraestrutura, porque acreditamos que o desenvolvimento do Brasil precisa chegar à vida real das pessoas, fortalecer nossos municípios e gerar oportunidades.

E hoje, durante a carreata, pudemos sentir essa energia nas ruas.

Ao longo do trajeto, passando por vários bairros, encontramos muitas pessoas nas esquinas, recebendo a nossa carreata com bandeiras, adesivos, faixas e muita alegria. Pessoas acenando, sorrindo, vibrando e demonstrando confiança na reeleição do presidente Lula.

Foi uma demonstração bonita de que a esperança está viva em Alegrete.

E a nossa carreata terminou na Praça Getúlio Vargas, onde centenas de pessoas, jovens, idosos, crianças, trabalhadores e trabalhadoras se reuniram para fechar com chave de ouro essa campanha eleitoral.

Uma campanha feita com diálogo, com participação popular, com respeito à democracia e de forma limpa, dentro da lei e seguindo todos os ritos legais.

Não foi uma campanha construída apenas em discursos. Foi uma campanha feita nas ruas, junto do povo, ouvindo as pessoas e defendendo aquilo em que acreditamos.

Agora encerramos essa caminhada com a satisfação do dever cumprido.

Fizemos a nossa parte. Levamos nossa mensagem, mostramos nosso projeto e colocamos nossa energia na construção de um Brasil mais justo, democrático e soberano.

Agora é com as urnas.

PL ressalta união dos apoiadores e fiscalização do processo eleitoral

O presidente do PL de Alegrete, Alexandre Machado, também se manifestou na reta final da campanha. Em sua avaliação, destacou a importância da participação dos eleitores, da fiscalização responsável de cada etapa da votação e da união entre os apoiadores.

Machado agradeceu aos presidentes de partidos, filiados e simpatizantes que participaram da caminhada eleitoral. Em sua mensagem, orientou os apoiadores a evitarem provocações e a comunicarem eventuais irregularidades aos delegados ou às autoridades competentes, conforme a gravidade da situação.

O dirigente também convocou os eleitores a comparecerem às urnas, associando o momento da votação à fé, à coragem e à esperança no futuro do país.

Confira a manifestação de Alexandre Machado na íntegra:

PATRIOTAS DE ALEGRETE!

Domingo é dia de decisão! O Brasil que queremos está nas mãos de cada um de nós. Temos uma batalha decisiva pela frente e não podemos abrir mão de fiscalizar, com responsabilidade e firmeza, cada etapa da votação. Nosso compromisso é garantir o respeito à vontade do eleitor e à lei!

Não caiamos em provocações! Serenidade, união e coragem! Qualquer irregularidade deve ser comunicada aos delegados, e situações graves, às autoridades competentes.

Depois de cumprirmos nosso dever, vamos comemorar com alegria, serenidade e responsabilidade!

Em nome do Partido Liberal de Alegrete, meu agradecimento a cada presidente de partido, filiado e simpatizante que esteve conosco nessa caminhada. A união é a nossa força!

Que Deus proteja nosso povo, ilumine nossas escolhas e abençoe o Brasil. Vamos às urnas com fé, coragem e esperança!

🙏 VAMOS REZAR PELO BRASIL!

Alexandre Machado — presidente do PL de Alegrete

Eleitores vão às urnas neste domingo

Após o encerramento das campanhas de rua, a eleição deste domingo (25) marca o momento decisivo para os eleitores. As manifestações dos presidentes do PT e do PL refletem as avaliações de cada partido sobre a mobilização realizada em Alegrete e as expectativas em relação ao resultado das urnas.