Presídio de Alegrete amplia limite para 150 presos, mas demanda por vagas segue elevada

Mesmo com a ampliação do limite de ocupação da unidade prisional, cerca de 300 pessoas condenadas pela Comarca de Alegrete cumprem pena em presídios de outras cidades. Nova Cadeia Pública terá capacidade inicial para 286 detentos.

O Presídio Estadual de Alegrete passou por uma série de melhorias estruturais que permitiram a ampliação de sua capacidade máxima de ocupação. Em decisão proferida no dia 10 de setembro de 2026, o juiz Rafael Echevarria Borba autorizou o aumento do limite de 110 para 150 pessoas privadas de liberdade na unidade.

Apesar da ampliação, a capacidade de engenharia do prédio principal é de 59 vagas, enquanto a demanda do sistema prisional da comarca permanece significativamente superior à estrutura disponível.

A decisão judicial levou em consideração as intervenções realizadas no estabelecimento, entre elas reformas nas celas, criação de novos espaços destinados às mulheres privadas de liberdade, construção de um alojamento com 30 vagas para apenados trabalhadores, reestruturação das redes elétrica e hidráulica e instalação de beliches de alvenaria.

O magistrado condicionou a autorização à garantia permanente de cama ou beliche individual para cada pessoa presa. A determinação proíbe o recolhimento de detentos no chão ou em condições incompatíveis com as normas sanitárias e de segurança. Tanto o Ministério Público quanto a Defesa Técnica manifestaram-se favoravelmente à ampliação.

Conforme a decisão, o aumento do limite de ocupação também busca reduzir a necessidade de transferências de presos para estabelecimentos de outras comarcas da região.

Cerca de 300 apenados cumprem pena fora da comarca

Um dos dados que mais chama a atenção no cenário prisional de Alegrete é o número de pessoas vinculadas à comarca que cumprem pena em unidades de outras cidades, em um sistema conhecido como rodízio. A estimativa é de aproximadamente 300 apenados nessa situação.

Conforme consulta realizada pela reportagem na manhã de quinta-feira, 22 de outubro, aos dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no perfil de pessoas privadas de liberdade, o Presídio Estadual de Alegrete registrava 149 pessoas recolhidas, entre elas 27 mulheres.

Do total, 118 estavam no regime fechado, o equivalente a 79,2% da população carcerária registrada. Outros 30 eram presos provisórios e um estava no regime semiaberto.

Os números demonstram que a ocupação da unidade já se encontrava próxima do limite de 150 pessoas autorizado judicialmente, com apenas uma vaga de diferença entre o total registrado na consulta e a capacidade máxima permitida.

Nova Cadeia Pública terá 286 vagas

A situação ganha ainda mais relevância diante da construção da nova Cadeia Pública de Alegrete, iniciada em maio de 2026. O estabelecimento terá capacidade inicial para 286 detentos e representa uma nova perspectiva para a estrutura prisional do município.

Considerando os 149 presos registrados no estabelecimento atual e a estimativa de aproximadamente 300 apenados vinculados à comarca que cumprem pena em outras unidades prisionais, o total chega a cerca de 449 pessoas.

Nesse cenário, a demanda estimada supera em 163 pessoas a capacidade inicial prevista para a nova cadeia.

É importante destacar, porém, que essa comparação considera o total estimado de apenados vinculados à comarca, e não apenas a população que deverá ser transferida para o novo estabelecimento. A ocupação efetiva da futura unidade dependerá dos critérios de distribuição dos presos, das decisões judiciais e da organização do sistema penitenciário.

Desafio permanece

A ampliação da capacidade do Presídio Estadual de Alegrete representa uma medida para enfrentar a demanda imediata, sustentada pelas melhorias estruturais realizadas na unidade. Entretanto, os números evidenciam que a necessidade de vagas prisionais na comarca vai além da capacidade física do estabelecimento atual.

Com a nova Cadeia Pública em construção, a expectativa é de ampliação da estrutura disponível. Até lá, a situação dos apenados que cumprem pena em outras cidades permanece como um dos principais desafios para a administração penitenciária e para o sistema de Justiça da região.