Presídio de Alegrete faz doação de alimentos e roupas aos desabrigados da enchente

O Presídio Estadual de Alegrete entregou, na tarde de quarta-feira (4), 200 (duzentos) quilos de alimentos, além de roupas e cobertores junto à Secretaria de Promoção Social do município, com destinação aos desabrigados pela cheia do rio Ibirapuitã em Alegrete.

A ação social contou com a participação de todos os Policiais Penais do quadro operacional, administrativo e técnico do Presídio, além da cooperação dos apenados, através de alguns familiares, responsáveis por parte das doações.

O administrador, Willian Cipriano Siqueira da Rosa, declarou que: “O Presídio Estadual de Alegrete, por meio do seu quadro de servidores, não mediu esforços no engajamento desta missão, tem a satisfação de poder ajudar o município neste momento de extrema sensibilidade.” Complementou também que: “Nós como servidores públicos temos um compromisso com a sociedade e não poderíamos nos omitir nesta circunstância de calamidade.”

O chefe de segurança e disciplina do estabelecimento prisional, Laércio Lanes de Lanes, concluiu que: “É importante ressaltar a participação dos apenados nessa campanha, pois muitos familiares dos próprios encontram-se em situação de vulnerabilidade e foram atingidos diretamente pela enchente que atinge o município.”