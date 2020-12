Presídio: mãe é flagrada com droga junto à erva-mate e tem infarto fulminante

Uma fatalidade na tarde deste domingo(13), foi registrada após uma mãe ser detida no Presídio Estadual de Alegrete com entorpecentes dentro de um pacote de erva-mate. Ao saber que havia droga e que seria conduzida à Delegacia de Polícia, a mulher de 59 anos comunicou um outro filho que a acompanhou até à DP. Ao chegar na Delegacia, ela sentiu-se mal e foi amparada pelo filho, na sequência a encaminharam à UPA. Durante atendimento, segundo informações do registro, ela sofreu um infarto e não resistiu. A mulher identificada como Odete Moraes Severo, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento.

O fato:

De acordo com o boletim de ocorrência, na tarde de hoje, durante a entrega de pertences a apenados, Odete foi ao PEAL levar mantimentos para um dos filhos. Na revista dos produtos foram localizadas dentro de um pacote de erva-mate, substâncias com as características de maconha. Ao ser questionada, ela disse que desconhecia que no pacote poderia ter a existência de entorpecente e acrescentou que na noite de sábado(12), um motociclista desconhecido deixou o pacote em sua residência. Um outro filho de Odete foi comunicado e a acompanhou até à DP e posteriormente à UPA. Ela foi conduzida pelos agentes da Susepe em ambos os locais. Na UPA não resistiu a um infarto.

A substância foi levada à Delegacia de Polícia para registro e foi constatada a quantidade de 45,25g de maconha. Em contato com Delegado de Plantão foi determinado registro simples por tráfico de entorpecentes.