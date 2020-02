Preso empresário que vendia drogas sintéticas na região

No final da tarde dessa quinta-feira (20), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Luiz Gonzaga e da Delegacia de Polícia de Santo Antônio das Missões, prendeu em flagrante um homem por tráfico de entorpecentes. O indivíduo era suspeito de vender drogas sintéticas em festas eletrônicas na região.

Segundo investigações, o preso é dono de uma loja na região central de Santo Antônio das Missõese já era monitorado há algum tempo. A Polícia Civil recebeu informações de que o indivíduo venderia uma droga conhecida por LSD em festas de carnaval de São Luiz Gonzaga.

Durante buscas realizadas na residência do preso, foram encontrados pontos de LSD, além de provas que o criminoso já havia vendido diversas porções da droga. As investigações ainda mostram que a droga sintética era proveniente de Santa Catarina, para onde o indivíduo regularmente viajava. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Com foto e informações do site da Polícia Civil.

Fonte:Blog Rafael Nemitz.