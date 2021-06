Preso homem suspeito de abusar sexualmente de cinco meninas em Cachoeirinha

Ainda de acordo com a advogada, o homem se apresentou à polícia “pois acredita que, com sua prisão, parem de perseguir e ameaçar sua família”.

A polícia já havia pedido a prisão preventiva do homem, que foi negada pela Justiça. Com os laudos positivos, o delegado representou novamente pela prisão, que, então, foi aceita.

Os casos teriam acontecido quando as vítimas tinham, em média, 8 anos de idade. Segundo a polícia, o suspeito utilizava a própria filha para atrair as meninas, todas vizinhas, para dentro de casa .

Os pais de uma das crianças falaram com a RBS TV . Atualmente, com 13 anos, a menina relatou ter sido abusada aos 8 e aos 11 anos.

A menina passou a falar com as colegas, que também iam na casa do suspeito. Com a ajuda dos pais, ela descobriu mais vítimas.