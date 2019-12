Preso motorista do Gol do acidente no Natal em Santiago

O jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil no começo da manhã desta quinta-feira, 26, em sua casa. Ele é o motorista do Gol que envolveu-se em grave acidente na manhã de Natal, no bairro Vila Nova, em Santiago.

Desde o acidente, o condutor não havia se apresentado à Polícia. A prisão é preventiva e foi solicitada na tarde de quarta pelo Delegado de Polícia Guilherme Milan Antunes que coordenou as diligências após o acidente e decretada pelo Poder Judiciário.

O homem foi conduzido para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal e depois será conduzido ao Presídio. Segundo o Delegado Guilherme, o jovem possui vários antecedentes por crimes de trânsito e estava com a CNH cassada. Ele vai responder pelos crimes de tentativas de homicídio, dirigir com habilitação cassada, embriaguez ao volante, fuga de local de acidente e omissão de socorro.

O acidente O Gol conduzido pelo acusado bateu na parede da Padaria Doce Delícia, na manhã do Natal, após o motorista perder o controle da direção. Há relatos de testemunhas que o veículo estava em alta velocidade. Além disso, dentro dele, haviam 7 pessoas. Seis foram conduzidos para o Grupo Hospitalar Santiago, sendo quatro homens e duas mulheres. Dois deles, de 31 anos e 20 anos, sofreram traumatismo craniano grave e foram transferidos para os Hospitais de Caridade de Santa Maria e São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Os outros ocupantes do carro de 26 anos, 18 anos, e duas mulheres de 20 anos estão bem.

Fonte: Rafael Nemitz – Blog Rafael Nemitz