Preso suspeito de matar assessor dentro de secretaria da prefeitura de Jaguari

O homem, de 58 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santiago no começo da noite de quinta-feira, 21, acompanhado de seu advogado e recebeu voz de prisão preventiva da equipe da DPPA.

Contra ele já havia uma ordem de prisão solicitada pela Polícia Civil e decretada pelo Poder Judiciário.

De acordo com a Delegada Elisandra Mattoso Batista, que atua na Delegacia de Polícia de Jaguari, como é militar reformado, o acusado será conduzido para prisão em unidade do Exército onde ficará a disposição da Justiça. Ele optou por manter-se em silêncio, ou seja, falará somente em juízo.

A Delegada tem 30 dias para concluir as investigações sobre a motivação do crime e remeter o inquérito ao Ministério Público e Poder Judiciário. Mais cedo, em entrevista ao Blog, ela ressaltou que inicialmente o crime trata-se de Homicídio Qualificado por motivo torpe.

O crime

Testemunhas contaram à polícia que era por volta das 14h quando o suspeito de ter cometido o crime entrou na sala onde estava Medeiros, que fica em um prédio fora do Centro Administrativo e é anexa à Secretaria de Educação. Ele ameaçou Medeiros e, em seguida, atirou pelo menos cinco vezes contra a vítima, fugindo em seguida.

Dois colegas da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez os primeiros-socorros e o encaminhamento para o Hospital de Caridade de Jaguari. Depois, houve a transferência para Santa Maria, onde ela morreu por volta das 23h15.

A motivação do crime ainda não está clara.

Medeiros foi sepultado no Cemitério Municipal de Jaguari na tarde de quinta.

Fonte: Rafael Nemitz e G1